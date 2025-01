Lanazione.it - Contributi: pubblicato il bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 13 gennaio 2025 – Il Comune di Pisa hal'avviso pubblico per la concessione didiretti all'eliminazionenegli edifici privati per l'anno 2025. L'iniziativa, in linea con la L. 13/1989 e la L.R. n°47/1991, mira a migliorare l'accessibilità e l'autonomiapersone con disabilità residenti nel territorio comunale. L’agevolazione è destinata a interventi realizzati in civili abitazioni (incluse pertinenze e parti condominiali) e riguarda sia opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione(fisiche e percettive), sia l'acquisto e l'installazione di attrezzature specifiche. Non sono previstiper nuove costruzioni. I, erogati fino ad esaurimentorisorse a disposizione, coprono fino al 50%spese sostenute, con un massimo di 7.