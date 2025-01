Lapresse.it - Consulta: a Palazzo Chigi vertice dei leader di centrodestra, accordo verso la chiusura

Si è tenuto nel primo pomeriggio a, secondo quanto si apprende, untra idi maggioranza. Anche il dossier legato allatra i temi trattati. La riunione, viene spiegato da fonti di governo, che rientra tra gli incontri periodici tra idel, è servita per fare un punto sui lavori dopo la pausa natalizia. Fra gli obiettivi anche quello di cercare di arrivare a una soluzione proprio sul tema della, col Parlamento convocato domani in seduta comune per l’elezione di quattro giudici della Corte Costituzionale.Attesa per il voto di deputati e senatori in seduta comuneMartedì 14 gennaio, alle ore 13, è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale (tredicesimo scrutinio), e per l’elezione di tre giudici della Corte Costituzionale (quarto scrutinio), maggioranza richiesta 3/5 componenti.