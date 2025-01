Ilgiorno.it - Coltelli sotto lo stesso tetto. Dalla bella coppia ai cognati in lite. I casi arrivano in Tribunale

L’omicidio del compagno ritenuto violento con una coltellata al cuore a Bovisio Masciago (in foto il palazzo), l’assassinio della cognata intervenuta a difendere la figlia a Nova Milanese, i due centauri morti investiti da un suv in viale Brianza a Monza, i presunti maltrattamenti alle Farfalle della ginnastica ritmica e idi mala-amministrazione pubblica, la discarica abusiva di rifiuti della Asfalti Brianza a Concorezzo e la mega truffa ai risparmiatori dell’ex direttore dell’ufficio postale di Cesano Maderno. Il 2025 vedrà i magistrati della Procura e deldi Monza impegnati a concludere inchieste e processi per vicende che stanno tenendo banco sulle cronache e nell’opinione pubblica. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Stella Boggio, la 33enne arrestata per avere ucciso nella sua mansarda a Bovisio Masciago il compagno 39enne Marco Magagna e che recentemente ha ottenuto gli arresti domiciliari a casa dei genitori dal gip deldi Monza per "eccesso colposo in legittima difesa".