Cocciaretto esce dagli Australian Open con tanti rimpianti. Shnaider vince in due set combattuti

Si ferma subito il cammino di Elisabettanegli2025. Si sapeva che fosse un match decisamente complicato quello della marchigiana contro la russa Diana, numero tredici del mondo, ma isono davvero molti l’azzurra.alla fine si è imposta in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Dispiace soprattutto per l’andamento del primo set e per le tante occasioni avute daper portarsi avanti nel match e che invece l’azzurra non è riuscita a sfruttare.I numeri della partita sono abbastanza simili e dimostrano che il match è stato veramente alla pari.paga i sei doppi falli commessi, cinque dei quali nel solo primo set. La numero 55 del mondo ha concesso ben undici palle break, riuscendo comunque a salvarne otto.