Oasport.it - Carlos Alcaraz regola in tre set Alexander Shevchenko e approda al secondo turno degli Australian Open

Leggi su Oasport.it

ha timbrato il cartellino e si è imposto nel primo2025. Il n.3 del mondo ha sconfitto il kazako(n.77 del ranking), complicandosi un po’ la vita nelparziale, ma alla fine chiudendo con lo score di 6-1 7-5 6-1 in 1 ora e 56 minuti di partita. Si sono notate le differenze d’esecuzione di servizio in Carlitos e una maggior attenzione nei primi due colpi dello scambio. Vero è che quel passaggio a vuoto nelparziale andrà evitato al cospetto di rivali più qualificati. Lo spagnolo giocherà nelcontro il giapponese Yoshihito Nishioka.Nel primo set si assiste a un vero e proprio dominio di Carlitos. Lo spagnolo comanda da fondo e non concede respiro a, molto nervoso e falloso. Il kazako non trova il modo per far breccia nel gioco del suo avversario e, dopo l’1-1, subisce un parziale di 5-0.