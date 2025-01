Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, atteso un vertice per Frattesi. Non solo Beto per l’attacco

A cavallo tra il pareggio con il Bologna ed il prossimo match con il Genoa, lavivrà giorni molto intensi in ottica. La finestra invernale sta infatti entrando nel vivo, con i giallorossi che hanno bisogno di piazzare qualche colpo in entrata. L’avvicinarsi anche del ritorno dei match di Europa League impone un miglioramento della rosa per permettere a Ranieri di avere maggiori rotazioni. Dopo la partenza di Le Fee resta da sistemare anche il centrocampo, dove il grande sogno di gennaio si chiama Davide. Nella giornata di ieri, prima del match tra Venezia ed Inter, Marotta ha provato a smorzare i toni assicurando che il giocatore non ha in alcun modo chiesto di essere ceduto. Il poco spazio concessogli e l’interesse dellasono però ormai cose note, con una trattativa che potrebbe essere intavolata da qui ai prossimi giorni.