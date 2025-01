Lanazione.it - Calcio: Dilettanti. San Giuliano di forza, bene Uliveto

Pisa 13 gennaio 2025 – In Promozione il Sanfa l’impresa della terza giornata del girone di ritorno e batte con un secco 2 – 0 il Pietrasanta capolista scavalcandolo in testa con trentotto punti, dove trova anche la Real Cerretese (4 – 0 al Forte dei Marmi). La squadra di mister Roventini sblocca il big-match dello Stadio “Bui” grazie ancora al nuovo bomber Brega e d in pieno recupero raddoppia condetti (2 – 0). Questo il tabellino del sorpasso. San: Contini, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Brega. A disposizione Ria, Pasquini, Susini, Lorenzini, Cantini, Bindi, Bellucci,detti, Ghelardoni M.. All. Roventini Pietrasanta: Citti L., Bartoli, Terigi, Ceciarini, Aquilante, Della Pina, Szabo, Biagini, Bruzzi, Falorni, Remedi A.