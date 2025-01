Terzotemponapoli.com - Biasin risponde ad Auriemma: “Il Napoli è da Scudetto”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un acceso scambio di opinioni è andato in scena nel corso della trasmissione “Pressing” sui Canali Mediaset, con protagonisti due giornalisti di spicco: Raffaelee Fabrizio. Il dibattito riguarda ile le sue ambizioni, con toni decisi e visioni contrastanti.esalta il: “Una squadra da”Raffaele, noto giornalista napoletano, ha difeso con fermezza il valore della squadra partenopea. Durante la trasmissione, ha sottolineato l’incredibile rendimento del, attualmente in vetta alla Serie A con 47 punti. Per, la squadra ha sorpreso tutti, smentendo chi pensava che fosse “morta” all’inizio della stagione. Le 15 vittorie su 19 partite, accompagnate da 122 clean sheet, dimostrano, secondo il giornalista, una continuità impressionante che può solo portare a obiettivi ambiziosi, con il primo posto ormai consolidato.