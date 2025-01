Anteprima24.it - Benevento, nuova seduta a porte aperte: da monitorare Meccariello

Tempo di lettura: < 1 minutoLa neve che ha interessato ieri Potenza con il rinvio del match tra i padroni di casa e ilha costretto la truppa giallorossa a modificare il programma con la ripresa fissata per oggi dopo la mezza giornata di riposo concessa ieri da mister Auteri. Per domani, invece, è prevista unaall’Imbriani a partire dalle 14:45 quando i fari saranno puntati soprattutto sulle condizioni di Biagio, alle prese da qualche giorno con una infiammazione al ginocchio. Come ha spiegato mister Auteri durante l’ultima conferenza stampa, le sue condizioni potrebbero influenzare le strategie di mercato in difesa del club giallorosso che sarebbe costretto a cercare un rinforzo nel reparto arretrato se il rientro dinon avverrà in tempi brevi.