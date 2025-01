Inter-news.it - Bastoni: «Imparato tanto da Chiellini e Bonucci. Non bisogna mai mollare!»

Alessandrosi racconta in una lunga e profonda intervista rilasciata al canale Vivo Azzurro TV. Dagli esordi ai momenti importanti della sua vita, le parole del difensore dell’Inter.LA GAVETTA – Alessandrosi apre in una lunga intervista rilasciata ai canali della Nazionale azzurra: «Si diventa Alessandroimparandoda esperienze come l’Europeo del 2021, dove ho fatto la gavetta dietro a vere e proprie icone nel mio ruolo. La vittoria dell’Europeo è stato il coronamento di tanti sacrifici fatti da bambino. Ho avuto la possibilità di viverlo, anche se non in prima persona perché avevo davanti due totem come, che mi hanno insegnato».La crescita con la Nazionale Italiana e la figura del padre: il racconto diIL PAPÀ – Alessandrosul suo esordio dichiara: «Ero un bambino molto timido e riservato.