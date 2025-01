Dilei.it - Ascolti tv del 12 gennaio: Mina Settembre 3 senza rivali

Il ritorno di3 non poteva che essere un successo. La serie con Serena Rossi, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, è in onda su Rai1 dal 12, dopo mesi di attesa in vista della messa in onda, e non ha deluso le aspettative. La sfida con Canale5 è impari: Tradimento ci prova ma la portata dei nuovi episodi sulla prima Rete hanno la meglio su qualsiasi risultato.Su Italia1, invece, abbiamo assistito alle nuove inchieste de Le Iene, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, mentre su Rai3 è andato in onda il consueto appuntamento con Report che ancora non deve fare i conti con Che tempo che fa di Fabio Fazio, in pausa fino al 19. Su Rai2 abbiamo invece visto i nuovi episodi di Goldrake U. Ampio spazio è stato concesso all’informazione e all’intrattenimento su Rete4 con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, a cui ha partecipato anche la conduttrice di Pomeriggio Cinque Myrta Merlino, sul Nove invece abbiamo visto il best of di Che tempo che fa.