Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “Io sono la fine del mondo” a “Here”

Leggi su Bergamonews.it

È ricca di film la programmazione dei. Fra i titoli che si posvedere nelle saletografiche bergamasche spiccano “Ioladel”, “Mufasa – Il Re Leone”, “Conclave”, “Diamanti”, “”, “Sonic 3 – Il film”, “Nosferatu” e “Maria”.Da annotare, inoltre, l’uscita de “I Sette Samurai”, diretto da Akira Kurosawa, con Takashi Shimura e Toshirô Mifune.Ecco tutte le proposte che si posvedere neibergamaschi in.LUNEDI’ 13 GENNAIOCAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“Emilia Perez” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);“Una notte a New York” (ore 20:45).LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo“I Sette Samurai” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).