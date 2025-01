Ilrestodelcarlino.it - Valsa, la corsa ai playoff passa dal match a Monza

Giocare senza pressione scioglie il braccio, ma giocare le partite con la pressione fa crescere, fa diventare grandi. Soprattutto, dà gli stimoli giusti, perché soltanto un bisogno è capace di creare motivazione: il bisogno di Modena, oggi, è quello di chiudere un discorso mai aperto, quello della zona rossa, e di fare punti per tornare a mettere in chiaro le cose intanto con Cisterna, con Milano chissà. Per la seconda volta in quattro partite i gialloblù affronteranno l’ultima della classe in trasferta: ma se Grottazzolina, il 22 dicembre, ha portato una sconfitta inattesa soprattutto per il gioco e per il valore dell’avversaria,oggi è uno scontro tra pari, se non altro per i galloni che la Vero Volley si è guadagnata lata stagione in campionato, quella corrente in Champions League.