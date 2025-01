Panorama.it - Una costellazione di satelliti tutta europea

Il dado è tratto. La rispostaalladiper la connessione Internet Starlink di Elon Musk, è partita. Si chiamerà Iris 2, acronimo per «Infrastruttura per la resilienza, l’interconnettività e la sicurezza via satellite», e prevederà una rete di 290multiorbitali che viaggeranno in bassa e media orbita (quindi a un’altitudine compresa fra i 400 e gli 8 mila chilometri) intorno alla Terra per integrarsi con la rete terrestre in 5G e fornire principalmente due servizi: un servizio di telecomunicazione e accesso a Internet «sicuro», destinato ai governi e alle istituzioni europee; un servizio di telecomunicazione destinato ai privati. Che la strada sia avviata è confermato dal fatto che il 16 dicembre scorso la Commissioneha firmato il contratto di concessione con il consorzio SpaceRise per sviluppare, distribuire e gestire il nuovo sistema con un costo totale di 10,6 miliardi di euro, di cui 6 miliardi dalla Commissione, 500 milioni dall’Esa e 4,1 miliardi dal consorzio SpaceRise, guidato da Eutelsat, Hispasat e Ses.