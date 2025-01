Formiche.net - Turchia e San Marino, un rapporto sempre forte. Scrive Girelli

Gli ottimi rapporti intercorrenti trae San, Stato rappresentato dall’ambasciatore Giorgio, sono stati evidenziati nel corso della celebrazione del 101° anniversario della fondazione della Repubblica di Turchiye. L’evento fondativo risale al 1923 e fu opera del generale e statista Gazi Mustafa Kemal. Dal 1934 denominato “Ataturk” (“Padre dei Turchi”), come deliberò il Parlamento.Le relazioni diplomatiche a livello di ambasciatori sono state attivate tra i due Paesi nel 2005 e sono proseguite con vicendevoli scambi culturali, economici e sanitari, come quando lafornì al Titano una consistente quantità di mascherine, allora introvabili, ai tempi del Covid. Nel suo messaggio di saluto il Presidente Recep Tayyip Erdo?an ha esordito dicendo: “A nome del mio paese e della mia nazione, vorrei ringraziare tutti i nostri amici e ospiti che hanno condiviso la gioia della Festa nel nostro paese e in diverse aree geografiche del mondo.