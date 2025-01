Thesocialpost.it - Tremendo incidente, uomo muore sul colpo. Tutto distrutto

Un altromortale si è verificato oggi, 12 gennaio 2025, sulla Statale 16 tra San Severo e Foggia, all’altezza del km 655, nei pressi del distributore di carburante Freeway. Nel violento impatto tra due auto, una Ford Fiesta e una Fiat 500, ha perso la vita il conducente di una delle vetture. Due le persone ferite, che sono state trasportate d’urgenza in ospedale grazie all’intervento tempestivo delle ambulanze del 118.Dinamica dell’L’è stato particolarmente grave, con uno dei veicoli che ha terminato la sua corsa in una cunetta, parecchi metri dopo il punto dell’impatto. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo e gli operatori Anas, che hanno gestito la viabilità e garantito il ripristino della circolazione in sicurezza.