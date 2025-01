Laprimapagina.it - Terremoto in provincia di Udine: scossa di magnitudo 4 ad Ampezzo, seguita da repliche

Undi4 della Scala Richter è stato registrato oggi, 12 gennaio 2025, alle 14:51 in Friuli-Venezia Giulia, con epicentro a tre chilometri a nord-est del centro di, indi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l’ipocentro a una profondità di circa 8 chilometri. Laè stata avvertita distintamente dalla popolazione locale, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.avvertita anche nelle province vicineLe coordinate geografiche dell’epicentro sono 46.4380° latite 12.8240° longit. Il sisma è stato percepito anche nelle province di Belluno, Pordenone e in alcune località più distanti, come Cortina, il Cadore e persino la Val di Fiemme, in Trentino. Segnalazioni sono arrivate da centri come Tolmezzo e Cercivento.