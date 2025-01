Liberoquotidiano.it - "Questa giacca rappresenta la mia vita": il gesto di Cannavacciuolo dalla De Filippi commuove l'Italia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Al via la nuova stagione di C'è posta per te, l'inossidabile programma condotto da Maria Deil sabato sera in prima serata su Canale 5. E la nuova stagione è stata inaugurata da una storia di profonda commozione: quella di Laura e sua sorella Anna. Laura ha deciso di inviare la busta ad Anna per ringraziarla e chiederle perdono per le volte in cui non ha saputo dimostrarle la giusta gratitudine per il sostegno ricevuto. Anna, destinataria della sorpresa, ha alle spalle una vicenda dolorosa. La donna ha perso il marito Giuseppe, strappato via troppo presto da un tumore aggressivo. La lettera di Laura è una toccante dichiarazione di scuse e amore fraterno: "Avrei dovuto esserci per te, sono stata debole, immatura e ingrata. Ma soprattutto non sono stata in grado di starti accanto, come tu hai sempre fatto nella tua".