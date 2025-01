Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta neve anche per zone del tarantino Protezione civile, previsioni meteo

Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 16 per trentadue ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse,a carattere di rovescio o temporale, sucentro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; da isolate a sparse,a carattere di rovescio o temporale, sul resto della, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; nevicate al di sopra di 500-800 m, localmentea quote inferiori, conapporti al suolo moderati. Venti da forti a burrasca da Nord-Nord-Est, con raffiche di burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperdel proviene da Noi Notizie.