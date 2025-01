Ilrestodelcarlino.it - Nodo Marche Multiservizi: "Il target è il profitto, non l’utile dei cittadini"

Un tema caldo quello di: gente in piazza contro il caro bollette acqua, due partiti al governo della città come Avs e 5 Stelle che chiedono in sostanza la testa dell’ad Mauro Tiviroli. Opposizioni sul piede di guerra per avere un fondo proprio per le famiglie più disagiate. Tema caldo e all’interno dei questo quadro, ha creato non poche polemiche l’intervento del commercialista Agostino Cesaroni che sostanzialmente difendeva l’operato della municipalizzata. Intervento che qualcuno vorrebbe portare al vaglio anche dell’Ordine dei commercialisti, qualche perplessità legata alla dietrologia anche da Aset di Fano. Un controcanto a Cesaroni arriva da un ex funzionario proprio di Mms, Carlo Gualfardo Evangelisti. Che ci scrive: "Vorrei trarre spunto dalle considerazioni di Cesaroni per dire:, è una Spa a prevalente capitale pubblico con una debordante presenza privata (Hera) che ne ha fatto, per 20 anni, e ne fa, attraverso Tiviroli, il dominus della politica ambientale di ben 49 comuni, più dell’80% del territorio della provincia non solo di Pesaro.