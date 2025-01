Oasport.it - LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Oberhof 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via. L’Italia cambia formazione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA MISTA DIDALLE 14.3012.03 In Germania andrà in scena il secondo appuntamento della stagione con questo format di gare. A Kontiolahti hanno aperto la gara le donne e l’hanno chiusa gli uomini, mentre adsi seguirà l’ordine inverso.12.00 Tra 20inizierà l’ultima giornata di gare della tappa di, interamente dedicata alle prove miste. Si partirà alle 12.20 con lacon 26 nazioni al via.10.00 Come riportato dalla FISI, a causa di un virus intestinale che ha colpito la squadra, le due formazioni delle staffette odierne diin casa Italia sono rivoluzionate:Staffetta mista: Giacomel/Zeni/Trabucchi/CarraraStaffetta singola mista: Scattolo/Braunhofer09.59 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladi(Germania), tappa della Coppa del Mondo di2024/