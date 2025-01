Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 6-0, partenza a razzo delle padrone di casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-7 Ace Lanier! C’è l’aggancio.7-6 Haak non perdona in diagonale in extra rotazione.7-5 Pipe di Cese dalla seconda linea.6-5 Lanier sulle mani del muro!6-4 Attacco out die altro punto per.6-3 Mattonella di Lubian edimezza lo svantaggio.6-2 Muro di Wolosz, le Pantere cominciano a carburare.6-1 Primo tempo di Lubian, primo punto.6-0 Invasione del muro di! Incredibile inizio. Santarelli chiama il secondo time-out, non si capacita.5-0 Lubian va a toccare la rete, incredibile ingenuità.4-0 Diagonale splendida di Piani! Pazzescadie Santarelli chiama time-out.3-0 Muro!2-0 Gran servizio di Cese.1-0 Primo puntocon l’attacco di Cese al termine di un lungo scambio.