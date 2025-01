Zonawrestling.net - La visione di The Miz sul futuro di Logan Paul:”Potrebbe essere il volto della WWE”

La WWE Starè stata elogiata da un ex Campione del Mondo. Secondo The Miz, la star dei social mediadiventare ilWWE.Pur non apparendo regolarmente in TV,è con la compagnia da diverso tempo e ha conquistato molti fan del WWE Universe grazie alle sue abilità sul ring. Nel corso degli anni, ha affrontato grandi nomi come Roman Reigns, Rey Mysterio e Seth Rollins.In un’intervista a NBA Today, l’ex WWE Champion, The Miz, ha elogiato: “Quando penso alla WWE e a una superstar emergente chediventare ilcompagnia, mi viene in mente. So che a qualcunonon piacere, ma l’ho portato io in WWE, e lui ha attirato tanta attenzione sia su di sé che sulla federazione, facendo un lavoro eccezionale sul ring.