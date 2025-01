Tarantinitime.it - Il Consorzio di Tutela precisa che le bottiglie «Rosso Jannik» non sono Primitivo di Manduria

Tarantini Time QuotidianoIldideldiinterviene per fare chiarezza riguardo alle 73di vino «», recentemente al centro di una polemica. La normativa vigente prevede l’obbligo dell’apposizione della fascetta di Stato sulledidi, una condizione indispensabile per garantire l’autenticità e la tracciabilità dei vini DOC e DOCG.“La fascetta di Stato, che ho voluto fortemente ed ottenuto durante il mio primo mandato- spiega il Presidente del, l’avvocato Novella Pastorelli – è stata introdotta proprio adella nostra denominazione ed è un importantissimo elemento che garantisce l’autenticità del vino e lo protegge da contraffazioni. Ogni fascetta contiene informazioni cruciali: l’emblema dello Stato italiano e la dicitura “Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste” che confermano la supervisione istituzionale; la sigla DOC che identifica la denominazione del vino; un numero progressivo unico e una serie alfanumerica che rendono ogni bottiglia tracciabile; un codice a barre bidimensionale che contiene ulteriori informazioni per la tracciabilità; in alcuni casi, anche il nome della denominazione o il logo ufficiale.