Bologna-Roma Streaming Gratis | dove vedere la Serie A in Diretta Live

Prosegue la 20ª giornata diA e lasi appresta a giocare la trasferta in casa deldovrà sfatare diversi tabù e provare a conquistare tre punti anche all’esterno dell’Olimpico. La sfida avrà inizio alle ore 18:00 del 12 gennaio sotto la direzione dell’arbitro Abisso con Sozza e Serra designati come VAR e AVAR. Senza i propri tifosi dunque ladovrà cercare la vittoria in trasferta che manca addirittura dal 16 aprile. Sotto la guida di Claudio Ranieri dunque i giallorossi proveranno nell’impresa, trascinati ancora dall’entusiasmo per la vittoria nel derby capitolino contro la Lazio dello scorso turno. Pellegrini, che tornerà in campo, e compagni dovranno dunque tentare il tutto per tutto per mettere k.o. ildi Italiano, che arriva da una cocente delusione contro l’Hellas Verona.