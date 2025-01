Terzotemponapoli.com - Atalanta-Napoli, ritornerà Retegui

è in programma il 19 Gennaio alle 20.45. Al Gewiss Stadium di Bergamo i partenopei troveranno di fronte una Dea sicuramente agguerrita e che ritroverà nella sua faretra un’importante freccia.infatti sta recuperando dall’infortunio. Sembra che l’argentino sarà a disposizione di Gasperini per i prossimi due impegni. Martedì l’recupererà l’incontro con l’altra delusa degli ultimi tempi, la Juventus, poi Domenica sarà la volta della squadra di Conte. Due scontri, se non decisivi, tuttavia molto importanti per le ambizioni dei bergamaschi. Gli uomini di Gasperini stanno perdendo colpi, vengono da due pareggi consecutivi. Di questo parla La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna.L’ritrovaCome riportato da La Gazzetta dello Sport, l’recupera Mateo, attaccante e capocannoniere dei nerazzurri, per le due sfide contro Juventus e: “Buone notizie per Gian Piero Gasperini.