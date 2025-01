Lortica.it - Arezzo: “Gran Tour” o Gran Mortorio?

Ad, città d’arte con secoli di storia sulle spalle e un patrimonio culturale invidiabile, sembra che la parola d’ordine sia una sola: letargo. E no, non è una metafora stagionale, ma una constatazione amara di fronte a un avviso che grida al mondo, in più lingue, quanto poco valga visitare la città nei primi mesi dell’anno.«, ci rivediamo in primavera – See you again in spring». Questo il messaggio che campeggia su un cartello dell’iniziativa “”. Non si tratta di un messaggio scherzoso, ma di una vera e propria resa incondizionata. Cari turisti, prendete nota:, in inverno, si spegne. Non ci sono eventi, non c’è vita, non c’è nulla da vedere. È come se ci stessero dicendo: “Passate oltre, non disturbate”.Più antituristico di così, si muore. Perché questa non è solo una figuraccia.