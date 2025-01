Ilrestodelcarlino.it - Addio a don Alberto Spito: "Lo portiamo nel cuore"

Commozione e cordoglio a Civitanova per la scomparsa – all’età di 78 anni – dell’amabile don, dal 2003 parroco nella Città Alta della Collegiata di San Paolo. Nato a Monteleone di Fermo nel 1946, donda qualche anno si era ritirato per motivi di salute – dopo aver seguito gli ultimi restauri della chiesa – nel seminario arcivescovile di Fermo, dove è stata allestita la camera ardente. Il funerale si svolgerà domani alle 10.30 nella cattedrale di Fermo. La funzione sarà concelebrata dall’arcivescovo Rocco Pennacchio, con i sacerdoti non solo di Civitanova. Dopo l’ordinazione, nel 1970, donaveva ricoperto molti incarichi: è stato assistente in seminario, poi parroco a Fermo nel 1982, quindi a Corridonia nel 1988, valorizzando anche con una pubblicazione coordinata da Germano Liberati la splendida Pinacoteca.