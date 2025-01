Justcalcio.com - Udinese-Atalanta LIVE 0-0 al 45?: clamorosa doppia occasione per Sanchez. Palo e poi traversa a porta vuota|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-11 16:51:00 Arrivano conferme:IL TABELLINO0-0MARCATORI:FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin,. All. Runjaic.(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (24? Hien), Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.AMMONITI: 29? Scalvini (A)ESPULSI:ARBITRO: Maurizio Mariani di ApriliaI GOL E LE AZIONI SALIENTI45?doppiper l’stacca sul primoe colpisce il legno. Il pallone ritorna al cileno che, avuota, colpisce la.32? Miracolo di Carnesecchi, che toglie dallail colpo di testa a botta sicura di Bijol.22? Scontro fortuito tra Djimsiti ed Ehizibue: botta in testa per entrambi.