Tutto quello che sappiamo su FINAL FANTASY 7 REBIRTH

Durante la serata/nottata dei the Game Awards,è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in vista del rilascio del gioco che avverrà nella prima parte del 2024.Ci saremmo aspettati qualcosa in più? Forse si, magari una demo con tanto di data per poterla scaricare sulle nostre console, ma non è detto che Square Enix non ce ne regali una prima dell’uscita ufficiale del gioco. Vediamo orache si è visto fino ad oggi sul titolo.CosadiFin dall’annuncio del progetto Remake, gli sviluppatori hanno chiarito cheVIIpuò essere goduto come un’avventura indipendente, proprio come gli altri capitoli della trilogia. Nel corso dell’inizio di, sarà fornito un breve riassunto degli eventi precedenti, offrendo ai giocatori una solida base per comprendere la trama del nuovo titolo.