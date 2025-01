Thesocialpost.it - Tragico incidente sul lavoro: muore un giovane di 32 anni. Atroce

Un drammaticosulha scosso la comunità di Cinaglio, in provincia di Asti, dove un uomo di 32, Luca Oldano, ha perso la vita in un’azienda agricola.Secondo le prime ricostruzioni, ilstava guidando un mezzo agricolo quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha urtato un silo pieno di mangimi. L’impatto ha provocato il cedimento della struttura, causando una valanga di granaglie che ha sommerso l’uomo, lasciandolo senza scampo.I soccorsi, intervenuti tempestivamente, si sono rivelati purtroppo inutili. Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri e gli esperti dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di), che stanno indagando per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.Questoepisodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sul, con particolare riferimento al settore agricolo, spesso teatro di incidenti legati all’utilizzo di macchinari pesanti e strutture non sempre adeguate agli standard di sicurezza.