Formiche.net - Siria e Medio Oriente, un nuovo ordine dopo Assad. Il punto di Vicenzino

La stabilità della, al cuore del, è nell’interesse di tutti. È il momento che siano gli attori regionali, non quelli esterni, a guidare il cambiamento. Ci sono decenni in cui non accade nulla e settimane in cui accadono decenni. Questo è ildi oggi. La caduta del regime di Bashar al-in, unita alle forze scatenatel’attacco di Hamas a Israele nel 2023, ha innescato un vuoto di potere regionale. Questa crisi di incertezza rappresenta un’opportunità storica per una riconfigurazione geopolitica. Negli ultimi decenni, ilha vissuto troppi tentativi falliti di ripartenza. È ora di cambiare rotta, invertire il ciclo e permettere agli attori regionali – non a quelli esterni – di guidare il cambiamento.La posizione strategica dellale conferisce un’enorme influenza.