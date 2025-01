Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio: fondo ‘dall’ex UCCP alle Case di Comunità’: raggiunti i 10mila euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa relativa al raggiungimento dell’obiettivo prefissato per il“Dall’Exdella Comunità”, promosso dalla Fondazione di Comunità di Benevento in collaborazione con la cooperativa Samnium Medica.In merito a quanto riportato di recente in alcune comunicazioni pubbliche riguardanti l’iniziativa del“Dall’Exdella Comunità”, promossa dalla Fondazione di Comunità di Benevento insieme alla cooperativa Samnium Medica, riteniamo doveroso rettificare un’informazione inesatta relativa alla somma raccolta.Dall’apertura del“Dall’Exdella Comunità”, avvenuta in data 3 ottobre 2024, grazie alla generosità di Istituzioni, Sindacati e semplici cittadini, è stato raggiunto l’obiettivo prefissato raccogliendo la somma complessiva di 10.