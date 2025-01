Metropolitanmagazine.it - Perché Anna Galiena e Tinto Brass hanno litigato? “Da allora di quel film non voglio parlare”

Tra i primi lavori davanti la macchina da presa dic’è statolo con, di cui l’attrice parla con una certa ritrosia: “Sul set di Senso ‘45 iniziammo a litigare il secondo giorno e andammo avanti fino alla fine delle riprese. Dadinon, per non fargli pubblicità”. L’attrice, che si è formata all’Actors Studio di New York, ha rivelato di aver accettato la proposta di, mettendo però fin da subito dei paletti precisi, come racconta al Corriere della Sera: “Innanzitutto gli dissi: le scene ginecologiche con me te le scordi“. “Nelle scene che lui voleva rendere più hot fu costretto a mettere una controfigura,io non ero disposta a farmi inquadrare in certe posizioni – ha continuato la-. L’unica in cui sono veramente io, nuda, è quando con Gabriel Garko, ovvero il tenente Helmut Schultz, mio amante, nuotiamo nelle onde del mare”.