Ilfattoquotidiano.it - Pazza idea Donnarumma: l’Inter ora ci pensa. Un nuovo capitolo della saga di “ex” col Milan?

Non è facilerlo ma, nella sede del, l’è baluginata, per usare un termine antico tanto quanto la rivalità con il. E, tornando all’, fa gola. Perché non prendere Gigi? Suggestione? No., appunto: è già qualcosa di più. Non vuol dire trattativa, ma indica che un pensiero c’è. E se si vuole andare un po’ oltre, che ci sia pure un gradimento da parte del portiere, che nelè cresciuto e con la maglia delsi è presentato al grande calcio. Uno più uno farà 2? Da vedere. Ma intanto il discorso clamoroso dimostra come, ancora una volta, la dirigenza nerazzurra provi a fare dei colpi che a livello ambientale potrebbero sembrare poco realizzabili. Ma che poi si possono rivelare delle grandi scommesse vinte. L’esempio più vicino è quello di Hakan Chalanoglu.