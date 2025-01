Quotidiano.net - Omicidio a Campi Bisenzio: arrestati tre giovani per la morte di Maati Moubakir

"Non ho fatto niente, non sono stato io". Queste le parole cheha urlato al branco che lo braccava prima di essere ucciso la sera del 29 dicembre amentre tentava di prendere un bus. Le frasi, riportate sulla pagina on line del Corriere Fiorentino, sono registrate dalle telecamere del bus dove il giovane ha provato a fuggire. Per l'del 17enne sono statitre: Denis Mehmeti, pratese di 20 anni, Ismail Arouii, fiorentino di 22 anni e Francesco Pratesi, fiorentino di 18 anni.