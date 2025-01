Ilfattoquotidiano.it - Oliviero Toscani e l’amiloidosi diagnosticata due anni fa: la malattia, i sintomi e le terapie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ricoverato il 10 gennaio in gravi condizioni all’ospedale di Cecina (PI), il celebre fotografo si trova in rianimazione, probabilmente per un peggioramento dela patologiagli duefa,. Ma di cosa si tratta? Molto sinteticamente,è un gruppo di 40 malattie rare e gravi, per le quali non esiste una cura specifica e che possono portare alla morte in pochi. Colpiscono soprattutto gli uomini (70%); in Italia si segnalano 800 casi all’anno.Tutto parte da certe proteine che assumono una forma anomala e si depositano nell’organismo formando l’amiloide, sostanza difficilmente degradabile che continua ad accumularsi in un punto (“amiloidosi localizzata”), ma più spesso in uno o più organi: da qui le amiloidosi sistemiche, le forme più gravi, che possono interessare cuore, cervello, milza, reni, fegato ecc.