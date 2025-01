Dilei.it - Meghan Markle, il suo legame segreto con la Gran Bretagna

La storia trae il Regno Unito è di certo intrecciata con luoghi che per lei custodiscono ancora un significato importante. Durante la sua vita oltremanica, la Duchessa di Sussex ha trovato rifugio e ispirazione in spazi che hanno rappresentato più di una semplice cornice: sono stati veri e propri simboli di momenti chiave della sua vita con il Principe Harry, oggi suo marito e padre degli adorati figli Archie e Lilibet Diana.I luoghi del cuore diinQuando si tratta di Londra, uno dei posti cheha amato di più è stato la Soho House. Situata nel centro della città, è qui che con il Principe Harry si sentiva a casa. Era stato lui a descriverla come il loro “quartier generale” ogni volta che si trovavano nella Capitale. “Le persone lì erano come una famiglia”, ha scritto Harry in Spare, il memoir con il quale aveva rischiato di compromettere i precari equilibri della Monarchia britannica.