Max Laudadio chi è la moglie sindaca Loredana Bonora | È spietata mi ha anche multato

Maxè sposato con laLoredana, crochet designer e sindaca di Cuasso al Monte, un piccolo comune in provincia di Varese. Da venticinque anni, Maxè legato a Loredana. In un’intervista rilasciata a ChiMagazine, l’inviato di Striscia la notizia ha raccontato che inizialmente erano migliori amici: “Lavoravo a Telemontecarlo e lei era una produttrice. Il primo giorno che l’ho vista, ho detto: ‘La sposerò’. La ragazza che me l’ha presentata, mi disse: ‘Sei pazzo, non sei il tipo di Loredana’”.ha ammesso che all’epoca cambiava fidanzata troppo spesso:“Ero un donnaiolo, mi piaceva quella vita, cambiavo una fidanzata alla settimana. “È una ragazza seria, pensi che le possa piacere un dongiovanni come te?”. E io insistevo: “La sposerò”. E così è stato.