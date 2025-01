Quifinanza.it - Lavoro, le parole da non usare mai su LinkedIn e nei Cv

Chi cerca uno lo ha già spesso ha un profiloe i motivi sono diversi. La piattaforma permette di costruire e ampliare la propria rete professionale e ciò è importante non solo per chi è alla ricerca di nuove opportunità ma anche per i già occupati, che potrebbero trovare posizioni migliori. Ovviamente chi ha un profilo di questo tipo cerca di renderlo accattivante allo stesso modo del proprio curriculum vitae. Ecco allora leche non si dovrebbero mainelle proprie presentazioni professionali.Qualinonmai nel curriculum vitae?Ogni giorno i responsabili delle risorse umane si ritrovano ad esaminare molti curriculum vitae e ciò può risultare estenuante soprattutto se vi è una ripetizione costante degli stessi termini ed espressioni. Quali, dunque, si dovrebbe evitare di utilizzare? La prima è “creativo”, talmente utilizzata da aver perso il suo vero significato.