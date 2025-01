Universalmovies.it - La Passione di Cristo | Mel Gibson aggiorna sul sequel

Il kolossal Ladiavrà molto probabilmente il suo, ma a quanto pare gli appassionati dovranno attendere un bel po’ di tempo.A distanza di qualche anno dalle ultime dichiarazioni dei diretti interessati (Randall Wallace, Mele Jim Caviezel), il regista/attore Melè intervenuto sull’argomento in occasione del podcast di Joe Rogan questo giovedì (via the Hollywood Reporter).In sostanza il regista ha confermato che il titolo sarà “The Resurrection of the Christ” (La Resurrezione di), e che le riprese dovrebbero partire nel corso del 2026. “Spero di iniziare le riprese l’anno prossimo. C’è molto da fare perché la sceneggiatura è un viaggio acido. Non ho mai letto niente del genere. Ci sono delle cose folli. Per raccontare la storia in modo appropriato, devi iniziare con la caduta degli angeli.