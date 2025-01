Oasport.it - La maledizione di Laura Pirovano. Podio stregato ed esultanza strozzata

ha accarezzato il terzo gradino delnella discesa libera di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla tecnica ed esigente pista austriaca. L’azzurra si era infatti portata al comando della gara dopo essersi scesa con il pettorale numero 8, è rimasta in testa con il suo 1:16.51 fino alla stoccata di Federica Brignone che l’ha preceduta di 43 centesimi e c’era aria di doppietta tricolore, quando però la ceca Ester Ledecka (numero 27) si è inserita tra le nostre portacolori.si trovava in terza posizione e la prima top-3 della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante sembrava in ghiaccio, ma a sorpresa la svizzera Malorie Blanc ha disputato una gara da urlo: scesa con il pettorale numero 46, la 21enna è balzata in seconda posizione, facendo tremare Brignone (il distacco finale è di appena sette centesimi) e negando così ilalla 27enne, che ci riproverà nel superG in programma domani sempre in questa località.