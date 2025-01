Ilgiorno.it - Industria del mobile e design. Torna il salone “Fornitore offresi“

“, ildedicato alla subfornitura per l’dele delgiunto alla sua 3^ edizione, in programma dal 16 al 18 gennaio a Lariofiere. Un punto di riferimento per i professionisti del settore, offrendo un’opportunità unica per esplorare le ultime innovazioni, materiali e tecnologie legate al mondo dell’arredo. "Ribadiamo la centralità delle fiere B2B per lo sviluppo del sistema economico lariano e brianzolo – sottolinea il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati – Lariofiere è sempre più impegnata e concentrata nello sviluppo di questo genere di manifestazioni insieme alla Camera di commercio, alle associazioni di categoria, agli Ordini professionali, agli imprenditori e al sistema della formazione". Oltre un centinaio gli espositori attesi alla kermesse, tra cui una forte rappresentanza di produttori di macchinari per la lavorazione del legno, inclusi marchi internazionali, e numerose aziende specializzate.