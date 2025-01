Ilnapolista.it - Il decalogo di Conceiçao: la grinta conta più della tattica

Leggi su Ilnapolista.it

Ildi: lapiùIl CorriereSera pubblica ildiche sta impazzando nelle chat dei milanisti che hanno trovato un allenatore vero.Ecco il:1) Ritiro pre-partita obbligatorioCon Pioli e Fonseca, alla vigilia delle partite serali a San Siro, ognuno dormiva a casa e ci si presentava direttamente al mattino. Ora tutti a nanna a Milanello.2) I ritardi non sono tolleratiTolleranza zero, anche per pochi minuti.3) Sulla bilancia ogni mattinaPesatura obbligatoria: guai a chi sgarra.4) Le regole sono uguali per tuttiConceicao: «Per me uno vale l’altro».5) Addio alle ciabatte a pranzoRispetto per compagni e staff, anche nella forma e nell’abbigliamento.6) Allenamenti doppiMattina e sera: è già successo più volte.