Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 11 gennaio 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Ora o mai più, su Canale 5 C’é posta per te. Guida aiTv della serata dell’11Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 11? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 Wire Room – Sorvegliato Speciale. Nel suo primo giorno nel centro di controllo high-tech della Sicurezza Nazionale, la “wire room”, l’ex agente federale Shane Mueller assiste in diretta a un attacco di sicari contro l’indiziato chiave di un’indagine antidroga, mettendo subito alla prova le sue capacità.