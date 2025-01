Movieplayer.it - Five Nights at Freddy's 2: le prime foto da brivido dal set del nuovo film horror targato Blumhouse

Leggi su Movieplayer.it

Sono state da poco pubblicate leimmagini dadiat's nelle quali vediamo un primo sguardo ai set delI fan stanno iniziando a tremare dalla voglia di vedere ilcapitolo di Fridayal's, dopo che sono apparse online le inquietantidel set. Il sequel deldel 2023, basato sull'amato franchise di videogiochiat's, è in arrivo. La pellicola riprenderà da dove si era interrotto l'ultimo, in cui la guardia giurata Mike Schmidt, interpretato da Josh Hutcherson, sembrava aver sconfitto una volta per tutte i terrificanti animatronic infestati del franchise. La produzione diat's 2 è in corso, ecco ledal set Nuovedal .