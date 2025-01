Ilrestodelcarlino.it - Fermana sul mercato. Preso Etchegoyen

A due giorni dal derby lapiazza il secondo colpo neldi riparazione, stavolta andando a rinforzare il centrocampo. Il ds Michele Paolucci si è assicurato le prestazioni del 30enne argentino Matias, nella prima parte di stagione protagonista nel girone I con la Sancataldese dove ha messo in cascina 15 presenze e un gol. Ma si tratta di un elemento che ha dalla sua una lunga esperienza anche fuori dai confini italiani. Lo scorso anno vincitore dell’Eccellenza lucana e in precedenza al Francavilla (ma in Italia anche a Sant’Angelo e Varese), in Grecia ha vestito le maglie di Pas Korintos e Ao Ypatou (terza serie ellenica), oltre alle esperienze in Galles, Gibilterra e in Argentina. Le sue caratteristiche dovrebbero essere complementari a quelle dei centrocampisti attuali, portando dunque in dote a mister Brini un’opzione importante per lui.