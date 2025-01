Quotidiano.net - Elezioni in Germania, l’estrema destra AfD candida la Weidel: “Frontiere blindate”. Scholz nominato dal Spd: “Siamo a un bivio”

Roma, 11 gennaio 2025 - In, a meno di un mese dalleanticipate, avanza ancora nei sondaggi il partito di estremaAlternativa per la(AfD). La crisi economica e la gestione dei flussi migratori sono i temi più accesi, e quelli sui quali l'AfD punta, anche cavalcando le crescenti paure per il terrorismo, riaffacciatosi drammaticamente nel Paese il 20 dicembre con un auto piombata sui mercatini di Natale di Magdeburgo. Oggi, manifestanti permettendo, il Congresso dell'AfD haufficialmente cometa cancelliera Alice. Alice, co-leader of Germany's far-right Alternative for Germany (AfD) party, addresses delegates during a party congress on January 11, 2025 in Riesa, eastern Germany. Ahead of general elections scheduled for February 23, 2025, AfD delegates confirmed thecy of their party's co-leader Aliceaste for chancellor, and were expected to adopt a roadmap that includes leaving the euro currency and taking a hard line on migration policy.