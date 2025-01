Quotidiano.net - Caroline Darian denuncia gli abusi del padre Dominique Pelicot: "Dovrebbe morire in prigione"

in. È un uomo pericoloso": lo ha detto al programma Today di Bbc Radio4 la figlia di, condannato in Francia a 20 anni di carcere per aver drogato la moglie per 10 anni facendola violentare da almeno 50 uomini. Nell'intervista,racconta, non senza fatica, come ha saputo degli, il calvario della madre, il timore di esserne stata vittima lei stessa, il cammino di rinascita delle due donne, chiamando ilsemplicemente ''. La sua vita è cambiata un lunedì sera del novembre 2020: "Mia madre mi disse di avere scoperto chela drogava da circa 10 anni in modo che uomini diversi potessero violentarla. In quel momento, ho perso quella che era una vita normale", dice, oggi 46enne. "Ricordo che ho urlato, ho pianto, l'ho persino insultato", dice.