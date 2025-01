Ilfogliettone.it - Calcio Serie A: Udinese ferma l’Atalanta, Lecce vince a Empoli e pari nel derby della Mole

Leggi su Ilfogliettone.it

La 20ª giornata diA regala emozioni, colpi di scena e risultati fondamentali per classifica e obiettivi stagionali.-Atalanta 0-0: i friulanino la DeaAlla Bluenergy Arena, l’strappa un prezioso 0-0 contro, rallentando la corsa dei bergamaschi e lasciando il Napoli da solo in vetta alla classifica. I bianconeri giocano una partita solida, con lunghe fasi di predominio. Thauvin si rende pericoloso, ma è Sanchez a sfiorare il gol più volte, colpendo ben due pali. Nel finale, Samardzic ha la chance decisiva, ma Sava si oppone con un intervento decisivo. Perè il secondo pareggio consecutivo, che pesa nella corsa al titolo.1-3: colpo salvezza dei salentiniAl Castellani, ilconquista tre punti fondamentali battendo l’per 3-1 in uno scontro diretto per la salvezza.